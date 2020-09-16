Тверской студент пробился в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Вячеслав Петров (второй справа) со своими коллегами-соперниками. Фото: ПТО

Студент Западнодвинского технологического колледжа им. И.А. Ковалева Вячеслав Петров стал финалистом VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Всего в этом году в финал вышли более 2800 человек из 83 субъектов страны. Это студенты от 16 до 22 лет, а также участники направления WorldSkills Juniors от 12 до 16 лет.

Нашему земляку предстоит бороться за звание лучшего в компетенции «Агрономия».

Как и другие финалисты, делать это Вячеслав в дистанционно-очном формате. За демонстрацией студентами своих навыков в режиме реального времени следят более 700 экспертов. Трансляция также доступна зрителям на сайте чемпионата.

Победителей назовут 21 сентября. Они получат шанс попасть в сборную страны, которую в 2021 году планируется отправить на мировой чемпионат в Шанхай.

По мнению губернатора Игоря Рудени, национальный чемпионат "Молодые профессионалы" - важное направление работы, связанное с развитием профессионального образования.

Добавим, что для улучшения системы профобразования в Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров.