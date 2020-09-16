Список тверских медиков, которых наградил президент, увеличился.

Помимо президентской награды за самоотверженный труд и профессионализм, медикам направил поздравления губернатор Тверской области Игорь Руденя. Благодарность главы государства объявлена врачу Нелидовской ЦРБ Антонине Дмитриевой и руководителю тверского отделения Федеральной службы надзора в здравоохранении Нине Морозовой.

– Многолетний опыт работы в сфере здравоохранения, преданность профессии и традициям российской медицины, безусловная компетентность принесли Вам заслуженное уважение коллег и пациентов. Желаю Вам новых успехов в деятельности, имеющей важное значение для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности Тверской области», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Напомним, президент России также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени руководителю тверского медцентра Каринэ Конюховой и присвоил звание заслуженный врач Российской Федерации завотделению 7-ой больницы Галине Лапиной.