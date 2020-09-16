Больше 60 тысяч человек привились от гриппа в Тверской области

Привиться можно как в госбольницах, так и в частных клиниках Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Областное правительство сообщает, что в регионе достаточно высокими темпами идёт вакцинация от гриппа - с 1 сентября привито более 60 тысяч человек.

В целом в регион поступило доз вакцин на 740 тысяч жителей. Речь идет о вакцине для детей и взрослых «Совигрипп». Она содержит в своем составе актуальные для этого эпидсезона штаммы гриппа.

Как говорил губернатор Игорь Руденя, вакцины будут направлена во все муниципальные образования. Крупные предприятия смогут при содействии районных больниц организовать прививки для своих сотрудников прямо на рабочих местах.

В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Как подчеркнули в региональном Минздраве, вакцинироваться в этом году особенно важно, так как текущая эпидситуация осложняется риском распространения новой коронавирусной инфекции. А вакцина от гриппа, по словам специалистов, может повысить сопротивляемость организма ковиду.