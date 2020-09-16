Пострадавшие в ДТП с автобусом и фурой под Тверью получат страховку

Те, кто пострадал в столкновении междугороднего автобуса с фурой на трассе М-10, получат деньги по страховке. Об этом сообщили в компании-страховщике.

– Гражданская ответственность компании-перевозчика перед пассажирами застрахована в «Ингосстрахе» по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, – прокомментировали в «Ингосстрахе». – Согласно действующему законодательству, выплаты за причинение вреда здоровью составляют до 2 миллионов рублей. Размер страховой выплаты определяется исходя из тяжести полученных повреждений.

Напомним, авария произошла 14 сентября около 18:30 на 142 километре трассы М-10 в Калининском районе Тверской области. В затормозивший перед пешеходным переходом большегруз влетел автобус. 11 человек пострадали: шестеро взрослых и пятеро детей. 8 из них госпитализировали, ещё троим оказали первую помощь и сразу отпустили домой.