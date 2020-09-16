Шесть человек заразились коронавирусом в Твери 16 сентября

В регионе подтверждено 25 новых случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперштаба, на 16 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них шесть заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5780 человек.

4371 (+20 человек за сутки) заболевший излечился от инфекции. 218 (+1) человек умерли.

1191 (+4) пациент на данный момент изолирован.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1863 (+6 человек за сутки)

Кимры 564 (+1)

Конаковский район 445 (+1)

Ржев 432 (+2)

Калининский район 292 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 259 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 185

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.