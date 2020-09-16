Мужчина танцует на остановках по всей Твери

Фото: сообщество в соцсетях «Подслушано у водителей. Тверь», видео Романа Комарова, скрин экран – ВК/podslyshano_y_voditelei69.

Видео с танцором выложили в сеть автомобилисты в своей группе в соцсетях. Мужчина в кепке ритмично танцует и шлёт всем сердечки. В комментариях к посту тверичане отзываются, что уже много раз наблюдали такую картину в разных частях Твери.

Пост с видео уже посмотрели более 23 тысяч человек. Один из комментаторов даже выложил ещё два ролика о похождениях танцора. Наушников у него в ушах незаметно, поэтому можно предположить, что он веселиться под музыку, звучащую в голове.

Свидетели отмечают, что тверичанин танцует трезвым. Не только поджидая автобус, но и в салоне. Настроен он дружелюбно.