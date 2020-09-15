В Тверской области значительно увеличился парк противопожарной лесной техники

По объемам лесовосстановления наш регион является лидером в стране. В этом году новым лесом засажено уже 10 тыс. га. Фото: ПТО.

Всего по линии нацпроекта в регион поступило 299 единиц противопожарной техники. Об этом доложено 15 сентября на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Увеличение техники для борьбы с лесными пожарами происходит по регпроекту «Сохранение лесов, разработанного в рамках нацпроекта.

Оснащенность лесопожарной техникой и оборудованием на начало проекта составляла 57%, сейчас показатель равен 74%, в планах – к 2024 году довести его до 100%.

На данный момент для муниципалитетов закуплено 26 новых лесопожарных машин, 177 единиц оборудования для борьбы с возгораниями, 96 единиц лесохозяйственной техники.

- Одна из целевых задач национального проекта – максимально полное восстановление лесов. В этом направлении проводим огромную работу, в том числе по возращению угодий в Гослесфонд, – отметил на заседании Игорь Руденя.

В 2019 году в нашем регионе в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га.