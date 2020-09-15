Президент Владимир Путин наградил тверских фронтовиков Орденами Почёта

Кавалерами Ордена Почёта в Тверской области стали десять фронтовиков. Фото: ПТО

Орденами Почёта Президент РФ Владимир Путин наградил десятерых фронтовиков - участников Великой Отечественной войны из Тверской области.

Этой наградой граждане России удостаиваются за высочайшие достижения и заслуги, позволившие существенно улучшить жизнь людей. Безусловно, ветераны, сражавшиеся за Родину и будущие поколения в Великую Отечественную войну, как никто достойны этого ордена.

Кавалерами Ордена Почёта в Тверской области стали: Иван Петрович Афанасьев, Иван Михайлович Овинников, Мария Николаевна Сидорова, Борис Иванович Воробьёв, Ашот Смбатович Оганесов, Мария Ивановна Потапова, Николай Макарович Черных, Арсений Михайлович Сухопаров, Иван Алексеевич Хвостенко, Евгений Михайлович Шелехов.

Кавалеров Ордена Почёта поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Благодаря нравственной силе и энергии таких выдающихся людей сохраняется память о подвиге легендарного поколения победителей, - сказал глава региона и подчеркнул, что Президент РФ по достоинству оценил вклад каждого из них развитие и процветание страны и нравственное воспитание будущих поколений.

Вот лишь немногие вехи героической биографии награждённых фронтовиков:

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Кавалерами Ордена Почёта в Тверской области стали десять фронтовиков. Фото: ПТО

Кавалерами Ордена Почёта в Тверской области стали десять фронтовиков. Фото: ПТО

Кавалерами Ордена Почёта в Тверской области стали десять фронтовиков. Фото: ПТО

Кавалерами Ордена Почёта в Тверской области стали десять фронтовиков. Фото: ПТО

Кавалерами Ордена Почёта в Тверской области стали десять фронтовиков. Фото: ПТО

Кавалерами Ордена Почёта в Тверской области стали десять фронтовиков. Фото: ПТО