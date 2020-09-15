Президент России наградил двух тверских врачей

Кариню Конюхова, главврач Тверского медицинского центра имени Аваева. Фото: ПТО.

Глава государства подписал указ 14 сентября. За многолетний добросовестный труд Каринэ Владимировна удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Галине Михайловне присвоили звание заслуженный врач Российской Федерации.

Каринэ Конюхова – заслуженный врач России, лауреат многочисленных профессиональных премий. В числе её наград почётные знаки губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» и «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская». Медицинский центр имени Аваева она возглавляет уже три десятилетия.

Галина Лапина – врач высшей квалификационной категории в сфере неврологии. Она работает в Тверской городской больнице №7 уже 29 лет.