В Тверской области задержали женщину, которая вытолкнула из окна сожителя

В Тверской области женщина вытолкнула мужчину с третьего этажа. Фото: пресс-служба СУ СК РФ/tver.sledcom.ru.

Следователи подозревают, что 39-летняя жительница Торжка 6 сентября вместе с сожителем употребляла спиртные напитки и попыталась убить его. В ближайшее время ей предъявят обвинения в этом. Идёт расследование.

Установили, что в тот день во время алкогольных возлияний женщина подошла к мужчине, который сидел на подоконнике и пихнула его руками в грудь. Он потерял равновесие и выпал из окна третьего этажа.

Потерпевший выжил. Сотрудники Следственного комитета осмотрели место преступления и допросили очевидцев. Подозреваемую задержали.