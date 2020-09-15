В Тверской колонии ФСБ и ФСИН пресекли создание террористической ячейки

В Тверской области ФСБ и ФСИН пресекли пропаганду терроризма в колонии. Фото: архив ФСБ по Тверской области.

В одной из тюрем в Тверском регионе провели расследование и доказали, что заключённый вёл пропаганду терроризма и оправдывал такие действия. Это статья 205.2 УК РФ. Отбывающий наказание также пытался вести подрывную работу.

Установили, что он пытался формировать из числа других зэков экстремистскую ячейку. Объединяющей идеологией должен был стать террор.

Фигурант уголовного дела, по решению 2-го Западного военного суда, получил 2,5 года колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.