«Скорую помощь» в Твери и Калининском районе на минувшей неделе вызывали почти три тысячи раз

В Твери и Калининском районе с 7 по 13 сентября «скорую» вызвали почти три тысячи раз. Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным регионального Минздрава, с 7 по 13 сентября зарегистрировали 2827 вызовов бригад «скорой помощи» в Твери и Калининском районе, госпитализировали каждого третьего обратившегося. В том числе, положили в больницы 185 детей.

С жалобами на сердце по номеру «03» звонили столько же раз, сколько на прошлой неделе: 72 – по поводу инфарктом миокарда, 62 – с острым нарушением мозгового кровообращения.

С ДТП увезли 14 пациентов, среди которого четыре ребёнка.

В Твери и Калининском районе ежедневно дежурили 32 бригады «скорой», шесть из них – неотложка. В среднем на экстренные вызовы ехали 14 минут, на неотложные – 24 минуты.