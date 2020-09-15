«Скорую помощь» в Твери и Калининском районе на минувшей неделе вызывали почти три тысячи раз

В Твери и Калининском районе с 7 по 13 сентября «скорую» вызвали почти три тысячи раз.
Фото: Иван ВИСЛОВ
По данным регионального Минздрава, с 7 по 13 сентября зарегистрировали 2827 вызовов бригад «скорой помощи» в Твери и Калининском районе, госпитализировали каждого третьего обратившегося. В том числе, положили в больницы 185 детей.
С жалобами на сердце по номеру «03» звонили столько же раз, сколько на прошлой неделе: 72 – по поводу инфарктом миокарда, 62 – с острым нарушением мозгового кровообращения.
С ДТП увезли 14 пациентов, среди которого четыре ребёнка.
В Твери и Калининском районе ежедневно дежурили 32 бригады «скорой», шесть из них – неотложка. В среднем на экстренные вызовы ехали 14 минут, на неотложные – 24 минуты.