10 человек заразились коронавирусом в Твери 15 сентября

В регионе подтверждено 26 новых случаев. Фото: ПТО.

По данным регионального оперштаба, на 15 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 10 заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5755 человек.

4351 (+7 человек за сутки) заболевший излечился от инфекции. 217 (0 за сутки) человек умерли.

1187 (+19) пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1857 (+10 человек за сутки)

Кимры 563

Конаковский район 444 (+1)

Ржев 430 (+2)

Калининский район 291

Лихославльский район 243

Торжок 258 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 185

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.