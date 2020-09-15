10 человек заразились коронавирусом в Твери 15 сентября

В регионе подтверждено 26 новых случаев. Фото: ПТО.
По данным регионального оперштаба, на 15 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 10 заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5755 человек.
4351 (+7 человек за сутки) заболевший излечился от инфекции. 217 (0 за сутки) человек умерли.
1187 (+19) пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1857 (+10 человек за сутки)
Кимры 563
Конаковский район 444 (+1)
Ржев 430 (+2)
Калининский район 291
Лихославльский район 243
Торжок 258 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 185
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.