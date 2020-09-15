В Тверской области грибники наткнулись на тело мужчины

В Тверской области грибники обнаружили труп мужчины, следователи проводят проверку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ржевском районе, а конкретно около деревни Чертолино, грибники нашли труп мужчины, который уже начал гнить и разлагаться. Следователи проводят проверку. Главная задача – установить личность погибшего.

Для того, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах человек умер, проведут несколько экспертиз. В том числе, судебно-медицинскую, медико-криминалистическую, молекулярно-генетическую.

По результатам примут процессуальное решение.