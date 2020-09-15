День охотника и выставка охотничьих собак прошли в Твери

В Тверской области прошёл День охотника. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области/www.mpr-tver.ru.

Всего в Тверской области находятся 268 охотничьих хозяйств, общая площадь которых составляет 7,8 тысяч гектаров. На Дне охотника, организованном региональным Министерством природы, прошли соревнования и просветительские мероприятия. В программу вошли «активности» для всей семьи.

Все гости площадки на улице Стрелкова могли посоревноваться в стрельбе из лука, арбалета и пневматической винтовки. Также здесь расположилась выставка-продажа снаряжения и экипировки для охоты и активного отдыха.

Проходили различные конкурсы с ценными призами. В том числе, по спортивному ориентированию.

Вот они, тверские охотники. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области/www.mpr-tver.ru.

С утра на Дне охотника открылась 61-я областная выставка охотничьих собак. Члены жюри оценивали собак породы лайка, русская и эстонская гончая, легавая, спаниель, борзая и др.

На празднике дегустировали блюда охотничьей кухни. В том числе, шурпу, шашлык, гречневую кашу с мясом.