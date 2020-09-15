Медвежата из Тверской области отправились на волю в Ленинградскую область

Так старшая группа медведей выходила на прогулку в Тверском Центре. Фото: стоп-кадр с видео www.orphan-bear.org/.

В сообществе лесников в соцсетях появилась информация, что трёх медвежат выпустили в лес в Бокситогорском районе Ленобласти. Балу, Буян и Боня вернулись в естественную среду обитания после полугодовой реабилитации в единственном в стране Центре для медвежат-сирот в Тверской области. Перевезли зверей в специальных боксах.

Лесники выложили в сеть видео, как «косолапых» провожают в лес. Когда зверей только выпустили на волю, они растерялись и засмущались. Тогда сотрудники лесхоза спугнули их стуком, и мишки рванули в дикую природу.

Напомним, в Центре для медвежат-сирот в Тверской области спасают медведей, которые остались без матери. Балу, Буяна и Боню нашли в Бокситогорском районе Ленинградской области в мёрзлой берлоге в феврале 2020 года. Медведицу, видимо, спугнули лесорубы. Трёх новорождённых зверят доставили в тверской Центр, где выходили и подготовили к самостоятельной жизни.