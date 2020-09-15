В Тверской области администрацию сельского поселения наказали за плохие дороги

В Тверской области дорога к школе в селе Городня не соответствует нормативам. Фото: Виктория МИНАЕВА

После проверки дорожные полицейские констатировали, что ездить по дороге, ведущей к учебному заведению небезопасно. Был составлен протокол об административном правонарушении. Документы передали в суд.

Сотрудники Госавтоинспекции во время проверки обнаружили, что на дороге к школе есть выбоины, не нанесена дорожная разметка на «лежачих полицейских» и пешеходный переход. Кроме того, дорожные знаки развёрнуты не в том направлении.

Конаковский городской суд признал виновным Администрацию Городенского сельского поселения в том, что дорогу на территории муниципалитета не поддерживают в надлежащем виде. В пользу государства взыщут штраф в размере 250 тысяч рублей.