В Следственный комитет по Тверской области можно будет пожаловаться на задержку зарплаты

Следственный комитет по Тверской области проведёт приём граждан. Фото: Евгения Гребеник.

В этот день с 10:00 до 12:00 работники, а также бывшие работник различных тверских компаний, фирм и предприятий смогут рассказать о том, как им задерживают или не выплачивают положенные деньги. Все факты нарушения закона следователь возьмёт на карандаш.

По поводу обращений правоохранительные органы проведут проверку. При необходимости начнут расследование по поводу действий работодателей.

Прим граждан проходит по предварительной записи. Номера телефон с добавлением кода города 4822: 65-63-31, 65-63-36, 65-62-36.