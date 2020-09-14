Жирок к зиме: подопечные Центра спасения медвежат в Тверской области лопают яблоки и рябину

Ох и вкусно медвежатам! Фото: стоп-кадр с видео www.youtube.com/Russia Baby Bear Rescue

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области вовсю идёт подготовка к зимней спячке. Подросшие подопечные учёных Пажетновых каждый день кушают от пуза, ведь их главная цель сейчас - нагулять жирка к зиме.

А сами учёные тем временем продолжают снимать умилительные видеоролики о косолапых воспитанниках. В этот раз они показали медвежат из старшей группы - Даню, Дашу, Балу, Буяна, Боню, Псковушку, Машу, Веню и Весту. Пушистой компании свезло - им привезли яблок, рябины и овса.

-Как Вы думаете, что больше по душе медвежатам? - спрашивают учёные.

Глядя на видео, создаётся впечатление, что пушистым малышам по душе всё! Но с наибольшим аппетитом они хрумкают яблоками и чавкают рябиной. "Одну ягодку в ротик кладу, другую подмечаю, а третья мерещится..." - шутят подписчики группы Центра спасения медвежат-сирот в соцсети.

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