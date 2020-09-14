В Тверской работает горячая линия по вопросам питания детей в школах

Все дети с 1-го по 4-й классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области начала работу горячая линия Роспотребнадзора по вопросам питания детей в школах. Телефон для консультаций будет работать с 14 сентября по 5 октября.

Если у вас есть вопросы или жалобы по данной теме, звоните по телефонам в Твери: 8 (4822) 32-35-98 и 8 (4822) 35-62-53. Специалисты принимают звонки по будним дням с 9 утра и до 18:00 с часовым перерывом на обед в 13:00.

Напомним, все дети с 1-го по 4-й классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием (один раз каждый учебный день). Ребята, которые учатся в первую смену, получают бесплатный горячий завтрак, ученики второй смены - бесплатный горячий обед. Второй приём пищи (у кого он есть в расписании) бесплатно выдают ученикам младших классов из малоимущих семей.

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области также напоминают, что по вопросам защиты прав потребителей, в том числе школьников, можно круглосуточно обращаться на телефон единого консультационного центра: 8-800-555-49-43, звонок будет бесплатным.