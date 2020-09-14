Продавца мяса в Тверской области предупредили за отсутствие маски

В Тверской области продавца мяса наказали за отсутствие маски. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правоохранительные органы выяснили, что в июле 2020 года в посёлке Рамешки продавец в мясном магазине отпускал продукцию без средств индивидуальной защиты. Это несмотря на то, что с 17 марта 2020 года в Тверской области действовал режим повышенной готовности. Факт нарушения подтверждает запись с камер наблюдения в торговом зале.

На заседании в Рамешковском районном суде индивидуальный предприниматель присутствовал лично и подтвердил, что его сотрудник нарушал требования Роспотребнадзора. Начальник неоднократно делал ему замечания по этому поводу.

В итоге судебная инстанция вынесла ИП предупреждение. А нерадивого сотрудника, видимо, директор фирмы накажет финансово.