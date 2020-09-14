В Твери завершили асфальтирование большинства ремонтируемых дорог

Всего в Твери в этом году запланировано отремонтировать более 61 километра улично-дорожной сети. Фото: администрация Твери

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери отремонтировано и заасфальтировано дорожное полотно на 43 уличных магистралях. осталось доделать ремонт еще на трех объектах - улиц Академической, Лизы Чайкиной и Стартовой.

ПО информации городской администрации, подрядчик пока занимается там обустройством ливневой канализации. Затем приступит к работе по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

В Твери также ведутся работы по обустройству тротуаров на Комсомольском проспекте, улицах 1-й Республиканской, 15 лет Октября, Вольного Новгорода, Комарова, Лётное поле, Московской, Тамары Ильиной, Ротмистрова, набережной Степана Разина, Петербургском шоссе, а также межквартальном проезде в микрорайоне «Южный» и 2 участках в посёлке Химинститута.

Напомним, что по нацпроекту в период с 2019 по 2024 годы в Твери планируется отремонтировать более 265 км дорог. В 2019-м работы прошли на 27 участках улично-дорожной сети протяжённостью свыше 35,6 километров. В этом году запланировано отремонтировать более 61,5 километра.