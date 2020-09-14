Тверским школам передали 52 контейнера для раздельного сбора мусора

Тверские школы получат 52 контейнера для раздельного сбора мусора. Фото: ПТО.

В Конаковском районе собрались представители 57 региональных операторов, занимающихся сбором, сортировкой и утилизацией твёрдых бытовых отходов в 57 субъектах Российской Федерации. В первую очередь обсуждали современные решения вопроса раздельного сбора мусора. В тверских школах будут масштабно внедрять эту практику – учреждения получат 52 спецконтейнера.

В Тверском регионе привычку выбрасывать разные виды мусора в отдельные контейнеры будут прививать ещё со школы. По инициативе дух коммерческих компаний школам Твери передали более полусотни компактных контейнеров для этих целей. Кроме того, на встрече представили коммунальную спецтехнику и оборудование для сортировки отходов.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, раздельный сбор мусора – это снижение объёма отходов, возможность переработки части из них, а также возможность улучшить экологическую обстановку в регионе.

В 2020 году в шести школах Твери стартовал проект «Экошкола: разделяя – сохраняй», в рамках которого рассказывают и показывают – чем полезен раздельный сбор мусора. Установлены контейнеры двух цветов, трёхсекционные урны для сбора смешанных отходов, вторсырья и пластика, а также колбы для сбора батареек и пластиковых крышек в школах № 40, 20, 29, 36, 51 и образовательном центре в Брусилово.