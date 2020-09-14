В Твери начала работать новая воскресная школа при храме Ксении Петербуржской

Освящал школу настоятель церкви протоиерей Сергий Дмитриев. Фото: www.tvereparhia.ru

В канун церковного праздника Новолетия (отмечается 14 сентября по новому стилю) в Твери, в микрорайоне Юность, освятили воскресную школу при храме Ксении Петербуржской.

Освящал помещения настоятель храма - протоиерей Сергий Дмитриев.

- Речь о том, что нашей воскресной школе нужно свое отдельное помещение, шла уже давно, - цитирует слова отца Сергия сайт Тверской епархии. - В школе занимается более пятидесяти детей со всего микрорайона Юность.

Школа строилась около года на пожертвования прихожан, её успели открыть к учебному году. Здание хорошо оборудовано: там есть туалет, кухня, раздевалка, подсобные помещения. В школе можно будет не только заниматься, но и устраивать различные встречи, кинопросмотры.

На занятия в воскресную школу ходят дети всех возрастов. Кроме изучения Закона Божьего, в школе они занимаются музыкой и творчеством, сообщает Тверская епархия.