В Ботаническом саду Твери повторно расцвёл рододендрон камчатский

Цветёт этот вид рододендрона летом, поэтому повторное цветение в сентябре - редкий случай. Фото: Юрий НАУМЦЕВ

В Ботаническом саду Тверского госуниверситета повторно расцвёл рододендрон камчатский. Это красивый цветок диаметром 2,5-5 см насыщенного цвета фуксии, который, на самом деле, не так то просто вырастить в саду.

Тем не менее, в нашем ботаническом саду он не только растёт, но и зацвёл — второй раз в этом году.

- Цветёт этот вид рододендрона в июне-июле, поэтому повторное цветение в сентябре - редкий случай, - рассказывает Ботанический сад на своей страничке в соцсети.

Такой внезапный приятный подарок от этого красивого цветка может объясняться тем, что сейчас для него настала очень комфортная пора: рододендрон распространён на Сахалине, в Хабаровском крае, на Чукотке и Камчатке, где лето бывает прохладным и с обильными осадками.