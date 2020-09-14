Убийцу из монастырской пекарни в Тверской области взяли под стражу

В Тверской области взяли под стражу убийцу из монастыря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению Осташковского районного суда, в СИЗО отправилась уроженка Амурской области, которая работала в пекарне монастыря Нило-Столобенская пустынь. Её подозревают в убийстве мужчины прямо в здании обители. Трагедия произошла шесть дней назад.

Предполагают, что 8 сентября подозреваемая, будучи пьяной, поссорилась с одним из мужчин, находившимся в помещении монастыря. В ходе скандала она схватила нож и четыре раза ударила им в грудь представителя противоположного пола. От этого потерпевший скончался на месте.

У погибшего диагностировали колото колото-резаные раны грудной клетки с повреждением правого предсердия.