В Тверской области откроют новые филиалы МФЦ в нескольких муниципалитетах

В регионе расширят сеть МФЦ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые филиалы МФЦ долждны быть открыты в Бельском, Молоковском, Сонковском, Фировском районах, Пеновском, Краснохолмском, Лесном муниципальных округах. Как сообщает областное правительство, благодаря этому к 2021 году в нашем регионе будет обеспечена стопроцентная доступность государственных и муниципальных услуг для граждан.

- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, - считает губернатор Игорь Руденя.

Помимо вышеперечисленных муниципалитетов, новый филиал МФЦ должны этой осенью открыть в Вышнем Волочке. Причем он будет одновременно методическим центром с оборудованным классом для обучения сотрудников МФЦ северо-западных районов региона.

А в филиалах Твери планируется увеличение штатной численности сотрудников МФЦ.

В настоящее время в нашем регионе сеть МФЦ состоит из 36 филиалов в муниципальных центрах и свыше 70 структурных подразделений в сельских поселениях.