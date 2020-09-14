Машина врезалась в дерево в Тверской области – двое пострадавших

В Тверской области водитель и пассажир пострадали, когда машина съехала в кювет. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

На 25 километре дороги «Андреаполь – Бологово – Аксёново» 20-летний водитель за рулём четвёртых «Жигулей» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. Пострадал сам автомобилист и пассажир. Диагноз ещё устанавливают медики.

Людей, находившихся в машине, увезли до того, как приехала экипаж дорожной полиции. О предполагаемых причинах аварии пока ничего не известно.

На фотографии, предоставленной пресс-службой областного ГИБДД, видно, что машина серьёзно пострадала. Судя по тому, что в Андреапольском районе идёт дождь, можно предположить, что причиной дорожного происшествия могла быть погода.