В Тверской области фирма без разрешения свозила мусор на полигон в Ржевском районе

В Тверской области незаконно сваливали мусор на Ржевский полигон. Фото: Алексей Косоруков.
Сотрудники отдела экономической безопасности областного МВД совместного с ржевскими коллегами задержали руководство фирмы, которая сваливала мусор на полигон в Ржевском районе. При этом у коммерсантов не было лицензии на этот вид деятельности. Установили, что выручка предпринимателей составила более 10 миллионов рублей.
Как отмечают в пресс-релизе, эта сумма относится к категории «крупный размер». Идёт расследование.
Уже возбудили уголовное дело по уголовной статье за незаконное предпринимательство.
Максимальная мера наказания по ней – 5 лет тюрьмы.