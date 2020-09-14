В Тверской области фирма без разрешения свозила мусор на полигон в Ржевском районе

В Тверской области незаконно сваливали мусор на Ржевский полигон. Фото: Алексей Косоруков.

Сотрудники отдела экономической безопасности областного МВД совместного с ржевскими коллегами задержали руководство фирмы, которая сваливала мусор на полигон в Ржевском районе. При этом у коммерсантов не было лицензии на этот вид деятельности. Установили, что выручка предпринимателей составила более 10 миллионов рублей.

Как отмечают в пресс-релизе, эта сумма относится к категории «крупный размер». Идёт расследование.

Уже возбудили уголовное дело по уголовной статье за незаконное предпринимательство.

Максимальная мера наказания по ней – 5 лет тюрьмы.