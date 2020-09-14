В экспедиции «Калининский фронт» в Тверской области подняли останки 297 солдат Великой Отечественной войны

В Тверской области поисковики обнаружили останки 297 солдат Великой Отечественной войны. Фото: ПТО.

Всего с начала экспедии «Калининский фронт» в Ржевском районе удалось обнаружить останки 297 солдат и командиров советской армии и установить имена 11 из них. Всего в военно-историческом слёте в 2020 году участвует 500 поисковиков из 26 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Сейчас работы идут близ урочища Перхурово, на Знаменском плацдарме и в Есинском сельском поселении. Работы продлятся ещё три дня.

Международная экспедиция «Калининский фронт» стартовала в Тверской области 4 сентября у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату. В её программу входят не только раскопки, но также эскурсии и практические занятия для школьников и студентов по тому, как оформит поисковую документацию, как работать в архиве. Все находки будут выставлены в полевом музее, а останки воинов захоронены с почестями.

– В пятый раз местом проведения этого значимого мероприятия, объединившего поисковиков из разных регионов нашей страны и других государств, становится Тверская область. Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, – прокомментировал работу поисковиков губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Вахте памяти участвуют военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона Министерства обороны России.