Пять человек заразились коронавирусом в Твери 14 сентября

В регионе подтверждено 25 новых случаев. Фото: ПТО.
По данным регионального оперштаба, на 14 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пять заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5729 человек.
4344 (0 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 217 человек умерли.
1168 (+25) пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1847 (+5 человек за сутки)
Кимры 563
Конаковский район 444 (+1)
Ржев 428 (+2)
Калининский район 291
Лихославльский район 243
Торжок 256 (+4)
Вышневолоцкий городской округ 185 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.