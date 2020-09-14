Пять человек заразились коронавирусом в Твери 14 сентября

В регионе подтверждено 25 новых случаев. Фото: ПТО.

По данным регионального оперштаба, на 14 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пять заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5729 человек.

4344 (0 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 217 человек умерли.

1168 (+25) пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1847 (+5 человек за сутки)

Кимры 563

Конаковский район 444 (+1)

Ржев 428 (+2)

Калининский район 291

Лихославльский район 243

Торжок 256 (+4)

Вышневолоцкий городской округ 185 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.