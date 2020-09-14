Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил ветерану Ивану Рулёву орден Почёта

Иван Рулёв был командиром телефонного отделения роты. Фото: ПТО.

Указ о награждении ветерана войны орденом Почёта подписал президент страны. Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал в гостях у почётного гражданина региона и лично выполнил почётную миссию – вручил награду. Фронтовик живёт сейчас на своей малой родине, в городе Конаково.

Иван Андреевич Рулёв ушел на фронт в 1943 году, командовал телефонным отделением роты. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. В марте 1945 года под Польшей во время устранения неполадок на линии был контужен, но приказ выполнил. Благодаря этом удалось сдержать танки противника.

Среди наград Ивана Андреевича – ордена Славы I, II и III степени, орден Красной звезды, орден Отечественной войны I степени, Орден Дружбы, почётный знак губернатора «Крест святого Михаила Тверского».

После войны служил в вооруженных силах. Затем работал инженером в Конаково и возглавлял районную организацию ветеранов.

Иван Рулёв участвовал в парадах Победы с 1995 года, а также общался с молодёжью на «уроках мужества».

– Мы пришли к вам сегодня с очень ответственным поручением. Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении вас орденом Почёта. Хочу выполнить это поручение и вручить вам государственную награду. Такие люди, как вы – гордость нашего края. От всей души благодарим вас, желаем здоровья и всего самого доброго, – обратился к фронтовику, вручая награду, губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– Для меня это очень почётная награда, – поблагодарил главу региона ветеран Иван Рулёв.