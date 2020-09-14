Пострадавшим в столкновении автобуса с фурой под Тверью оказывают медицинскую помощь

В Тверской области 11 пострадавшим в столкновении автобуса и фуры оказывают квалифицированную медпомощь. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Всех, кто получил травмы в ДТП под Тверью в столкновении автобуса и большегруза на трассе М-10, госпитализировали. Пятеро детей отправили в Детскую областную клиническую больницу, шестеро взрослых – в Больницу скорой медицинской помощи. Всем оказывают необходимую помощь.

Двое детей после осмотра и первой помощи были отпущены домой. Трое находятся в детской больнице. Из шестерых взрослых пятеро положили в больницу, одного отправили домой.

В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения уточняют, что их состояние стабильное, жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, вечером 13 сентября недалеко от посёлка Эммаус на трассе М-10 междугородний автобус «Тверь – Конаково – Тверь» по пути в Тверь врезался в грузовик. Фура затормозила перед пешеходным переходом, а водитель рейсового автобуса «влетел» в зад большегруза. По последним данным, пострадало 11 человек. Как сказано выше, всем оказывают медпомощь.