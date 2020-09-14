В Твери продлили маршрут автобуса №51. Графика: сообщество в соцсетях компании «Транспорт Верхневолжья» – ВК/tvercard.

С понедельника, 14 сентября, маршрут 51-го автобуса «Транспорта Верхневолжья» продлён на одну остановку и едет до посёлка Литвинки. До этого конечно остановкой была Школа №47. Об этом появилась информация в соцсетях регионального оператора «Транспорт Верхневолжья».

Актуальное расписание уже обновилось, его можно посмотреть на сайте tvercard.ru.

Маршрут №51 запустили в начале апреля 2020 года. Всего на нём ходят девять средних автобусов.