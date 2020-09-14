Следователи проводят проверку по факту ДТП с автобусом и фурой под Тверью

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с автобусом и фурой под Тверью. Фото: Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Следователи обнаружили информацию об аварии во время мониторинга средств массовой информации. Дорожное происшествие, в котором пострадали девять человеком, станет предметом проверки следственных органов. По итогам примут процессуальное решение.

Напомним, вчера, 13 сентября, около 18:30 междугородний автобус врезался в фуру на 142 километре трассы М-10 в Калининском районе. Большегруз затормозил перед пешеходным переходом.

В аварии пострадали водитель и восемь пассажиров. Их жизни ничего не угрожает.