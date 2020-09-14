Сын экс-мэра Твери Алексей Корзин искал любовь на федеральном канале

Сын экс-мэра Твери искал любовь на новом шоу на ТВ. Фото: программа «Секрет» на ТНТ, 12 сентября, скрин экрана.

Известный тверской путешественник, любитель экстремального отдыха Алексей Корзин поучаствовал в новом шок «Секрет» на телеканале ТНТ. Это программа, на которой одинокие сердца ищут свои половинки. Одно из условий начала знакомства – смелость открыть сразу все секреты.

Выпуск программы с участием Алексея прошёл в эфире 12 сентября. Тверичанин из 25 кандидаток выбрал трёх. Но двум он сказал «прощай» из-за их нелицеприятных секретов, «скелетов в шкафу». А в финале претендентка на сердца героя передачи Юлия и сама не согласилась начинать с ним отношения.

Девушку отпугнула перспектива опасных приключений в экстремальных путешествиях. Если бы всё сложилось иначе, пару ждал бы приз – 100 тысяч рублей.