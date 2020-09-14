Пропавшего мужчину со шрамом на бордовой «Ниве» нашли в Тверской области

В Тверской области нашли 70-летнего мужчину, который пропадал в выходные. Фото: ВПСО «Сова» Тверь и Тверская область – ВК/poisk_tver.

Накануне, 13 сентября, были объявлены поиски 70-летнего жителя Кашинского района Сергея Брайцева. Мужчина уехал из деревни Козлово в том же Кашинском районе и не выходил на связь. Поисковики в соцсетях выложили сегодня, 14 сентября, что он найден, жив.

Из особых примет в ориентировке указывали, что у мужчины на щеке овальный шрам коричневого цвета. Подробности, как нашли пропавшего не указаны.

Члены отряда «Сова» благодарят всех, кто участвовал в поисках.