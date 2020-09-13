Пропал мужчина со шрамом на бордовой «Ниве»

Сергей Михайлович Брайцев. Фото: ВПСО "Сова"

70-летний Сергей Михайлович Брайцев выехал из деревни Козлово, Кашинского района, что в шести километрах от Верхней Троицы, 11 сентября, ближе к полудню.

Выехал он на своём автомобиле «Нива» бордового цвета. Более о мужчине ничего не известно.

Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд (ВПСО) «Сова» начал поиски пропавшего. И призывает всех, кому что-либо известно о Сергее Михайловиче, звонить по телефонам поисковиков или 112.

Из особых примет: у Брайцева на щеке овальный шрам коричневого цвета.

"Нива, на которой уехал мужчина. Фото: ВПСО "Сова"