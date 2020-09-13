Пропавшие на станции Старица несовершеннолетние братья найдены

Пропавшие братья-подростки нашлись. Фото: СУ СК

Сегодня, 13 сентября, СУ СК РФ по Тверской области распространил коммюнике о том, что пропавшие накануне несовершеннолетние братья нашлись и их здоровью ничего не угрожает.

Подростки исчезли на станции Старица, где и проживают. 17-летний Никита и 13-летний Роман вышли из дома и больше их никто не видел.

Следователи сообщили, что дети находились в Твери, они связались с родственниками и сейчас вернулись домой. Преступлений в отношении братьев совершено не было.