В полдень средняя явка на выборах в Тверской области составила 17 процентов

Голосование продолжается в штатном режиме.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На 12:00 московского времени 13 сентября на всех 287 избирательных участках в голосовании приняли участие 17,24% от общего числа избирателей. Всего в списки внесено 194 126 избирателей, проголосовали 33 472 человека.
Самая высокая явка продолжает оставаться в Оленино — 42,04%
Самая низкая в Конаковском районе — 2,4%.
На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания явка на 12 часов составила 13,27%.
Сегодня в Тверской области проходят 24 кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Распределяются 259 мандатов.
Так же проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11.
Избирательные участки работают уже четыре часа и будут открыты до 20:00.