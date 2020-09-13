В полдень средняя явка на выборах в Тверской области составила 17 процентов

Голосование продолжается в штатном режиме. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 12:00 московского времени 13 сентября на всех 287 избирательных участках в голосовании приняли участие 17,24% от общего числа избирателей. Всего в списки внесено 194 126 избирателей, проголосовали 33 472 человека.

Самая высокая явка продолжает оставаться в Оленино — 42,04%

Самая низкая в Конаковском районе — 2,4%.

На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания явка на 12 часов составила 13,27%.

Сегодня в Тверской области проходят 24 кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Распределяются 259 мандатов.

Так же проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11.

Избирательные участки работают уже четыре часа и будут открыты до 20:00.