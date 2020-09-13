24 человека заразились коронавирусом в Тверской области 13 сентября

Коронавирус не отступает. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, на 13 сентября 2020 года в регионе подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5704 человек.

4344 (0 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции.

217 (+0) человек умерли.

1143 (+24) пациента на данный момент изолированы.

Для выявления инфицированных в Тверской области проведено 171629 исследований, в том числе за последние сутки 376.

Официальные данные оперштаба.

Прогресс заболевания по муниципалитетам на 13 сентября следующий:

Тверь 1842 (+7 человек в сутки)

Кимры 563 (+1)

Калининский район 291 (+2)

Торжок 252 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 184 (+2)

Максатихинский район 138 (+4)

Бологовский район 116 (+3)

Бежецкий район 76 (+2)

ЗАТО Озёрный 3 (+1)