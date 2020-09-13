24 человека заразились коронавирусом в Тверской области 13 сентября

Коронавирус не отступает.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, на 13 сентября 2020 года в регионе подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5704 человек.
4344 (0 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции.
217 (+0) человек умерли.
1143 (+24) пациента на данный момент изолированы.
Для выявления инфицированных в Тверской области проведено 171629 исследований, в том числе за последние сутки 376.
Официальные данные оперштаба.
Прогресс заболевания по муниципалитетам на 13 сентября следующий:
Тверь 1842 (+7 человек в сутки)
Кимры 563 (+1)
Калининский район 291 (+2)
Торжок 252 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 184 (+2)
Максатихинский район 138 (+4)
Бологовский район 116 (+3)
Бежецкий район 76 (+2)
ЗАТО Озёрный 3 (+1)