Семь человека заразились коронавирусом в Твери 13 сентября

Коронавирус от Твери пока не отступил.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным регионального оперштаба, на 13 сентября 2020 года в Тверской области подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них 7 заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5704 человек.
4344 (ноль человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 217 (ноль) человек умерли.
1143 (+24) пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1842 (+7 человек в сутки)
Кимры 563 (+1)
Конаковский район 443
Ржев 426
Калининский район 291 (+2)
Торжок 252 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 184 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Фото: Оперштаб