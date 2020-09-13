Семь человека заразились коронавирусом в Твери 13 сентября

Коронавирус от Твери пока не отступил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального оперштаба, на 13 сентября 2020 года в Тверской области подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них 7 заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5704 человек.

4344 (ноль человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 217 (ноль) человек умерли.

1143 (+24) пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1842 (+7 человек в сутки)

Кимры 563 (+1)

Конаковский район 443

Ржев 426

Калининский район 291 (+2)

Торжок 252 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 184 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.