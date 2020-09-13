Голосование в Тверской области в самом разгаре. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На 10:00 13 сентября на всех 287 избирательных участках Тверской области в голосовании приняли участие 15,1% от общего числа избирателей.

Самая высокая явка зафиксирована на выборах депутатов Думы Оленинского муниципального округа Тверской области первого созыва — 37,24%

Самая низкая явка к 10 часам на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 — 1,06%.

К этому же часу на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва явка составила 11,02%.

Данные обнародовала Избирательная комиссия Тверской области.

Напомним, в Тверской области сегодня проходят 24 кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Здесь на кону 259 мандатов — 249 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам.

Так же проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11.

Все избирательные участки открылись в 8 часов утра.