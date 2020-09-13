Вот так семь месяцев назад были презентованы автобусы. Фото: "Транспорт Верхневолжья"

22 миллиона пассажиров перевёз автобусный перевозчик «Транспорт Верхневолжья» по Твери и Калининскому району.

Это данные с 3 февраля 2020 года — момента старта транспортной реформы в регионе.

В ходе реформы в Твери и Калининском районе исчезли маршрутки, отменено движение троллейбусов (трамваи были остановлены ещё ранее), и на маршруты вышли новые автобусы.

Сейчас на 85 маршрутах курсирует более 470 автобусов. Ежедневно они перевозят более 100 тысяч пассажиров.

Все автобусы обслуживают льготников.

Эти данные были озвучены на совещании на тему развития новой модели пассажирских перевозок, которое провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя.