Подсчёт голосов начнётся вечером. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Тверской области в 8:00 откроются 287 избирательных участков в рамках Единого дня голосования. Проходят 24 кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Здесь на кону 259 мандатов — 249 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам.

Выборы проходят в Западнодвинском, Конаковском, Краснохолмском, Лесном, Лихославльском, Максатихинском, Оленинском, Осташковском, Пеновском, Ржевском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Калининском, Кесовогорском, Торопецком, Торжке, Конаково районах и городских округах, а также в ЗАТО «Озёрный» и «Солнечный».

И одна кампания - дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11. Здесь разыгрывается один мандат.

Всего во всех кампаниях на 260 мандатов баллотируются 672 кандидата.

Закроются участки в 20:00.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, на всех участках предусмотрены противовирусные мероприятия.