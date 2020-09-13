В Кимрах на пепелище пожара обнаружен труп женщины

С огнём боролись 37 пожарных. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

В Кимрах горел двухэтажный многоквартирный жилой дом.

Огонь распространялся стремительно. По тревоге к дому были направлены 37 пожарных на 15 специальных автомобилях.

Площадь пожара достигла 200 квадратных метров, когда огнеборцам удалось локализовать возгорание.

Тем временем к горящему дому прибыли две бригады скорой помощи. Они госпитализировали троих человек, которых из пожираемых пламенем помещений вывели пожарные.

Когда пожар был ликвидирован и начался разбор завалов, на пепелище обнаружили труп женщины, чью личность ещё предстоит установить.