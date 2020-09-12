Спровоцировал преступника на кражу из автомобиля житель Твери

Не оставляйте автомобиль открытым. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Потрясённый 28-летний мужчина позвонил в дежурную часть полиции Калининского района Тверской области и сообщил, что его обокрали.

Из его автомобиля, припаркованного возле дома, неизвестный выкрал 30 000 рублей.

Прибыв на место оперативники осмотрели «Мицубиси» потерпевшего и не обнаружили следов взлома.

Позже, когда опрос свидетелей вывел на подозреваемого и он был задержан, удалось выяснить, что автомобиль не был заперт. Поэтому, 34-летний ранее судимый безработный из Твери, не в силах бороться с искушением, выкрал деньги из автомобиля.

Теперь ему грозит до пяти лет жизни под контролем сотрудников одного из исправительных заведений.