Спровоцировал преступника на кражу из автомобиля житель Твери

Не оставляйте автомобиль открытым.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Потрясённый 28-летний мужчина позвонил в дежурную часть полиции Калининского района Тверской области и сообщил, что его обокрали.
Из его автомобиля, припаркованного возле дома, неизвестный выкрал 30 000 рублей.
Прибыв на место оперативники осмотрели «Мицубиси» потерпевшего и не обнаружили следов взлома.
Позже, когда опрос свидетелей вывел на подозреваемого и он был задержан, удалось выяснить, что автомобиль не был заперт. Поэтому, 34-летний ранее судимый безработный из Твери, не в силах бороться с искушением, выкрал деньги из автомобиля.
Теперь ему грозит до пяти лет жизни под контролем сотрудников одного из исправительных заведений.