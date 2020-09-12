24 человека заразились коронавирусом в Тверской области 12 сентября

Коронавирусная инфекция в Тверской области пока не отступает. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, на 12 сентября 2020 года в регионе подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5680 человек.

4344 (+16 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции.

217 (+1) человек умерли.

1119 (+7) пациентов на данный момент изолированы.

Для выявления инфицированных в Тверской области проведено 171253 исследования, в том числе за последние сутки 730.

Прогресс заболевания по муниципалитетам на 12 сентября следующий:

Тверь 1835 (+4 человек в сутки)

Конаковский район 443 (+1)

Ржев 426 (+2)

Торжок 250 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 182 (+3)

Максатихинский район 134 (+1)

Бологовский район 113 (+2)

Рамешковский район 76 (+1)

Бежецкий район 74 (+1)

Зубцовский район 64 (+1)

Торопецкий 64 (+1)

Нелидовский городской округ 53 (+2)

Оленинский муниципальный округ 47 (+1)

Торжокский район 36 (+1)

Калязинский район 28 (+1)

Фировский район 7 (+1)

В остальных районах картина не изменилась.