24 человека заразились коронавирусом в Тверской области 12 сентября

Коронавирусная инфекция в Тверской области пока не отступает.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, на 12 сентября 2020 года в регионе подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5680 человек.
4344 (+16 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции.
217 (+1) человек умерли.
1119 (+7) пациентов на данный момент изолированы.
Для выявления инфицированных в Тверской области проведено 171253 исследования, в том числе за последние сутки 730.
Прогресс заболевания по муниципалитетам на 12 сентября следующий:
Тверь 1835 (+4 человек в сутки)
Конаковский район 443 (+1)
Ржев 426 (+2)
Торжок 250 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 182 (+3)
Максатихинский район 134 (+1)
Бологовский район 113 (+2)
Рамешковский район 76 (+1)
Бежецкий район 74 (+1)
Зубцовский район 64 (+1)
Торопецкий 64 (+1)
Нелидовский городской округ 53 (+2)
Оленинский муниципальный округ 47 (+1)
Торжокский район 36 (+1)
Калязинский район 28 (+1)
Фировский район 7 (+1)
В остальных районах картина не изменилась.