Четыре человека заразились коронавирусом в Твери 12 сентября

Коронавирус всё ещё остаётся в Тверской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным регионального оперштаба, на 12 сентября 2020 года в Тверской области подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них 4 заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5680 человек.

4344 (+16 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 217 (+1) человек умерли.

1119 (+7) пациентов на данный момент изолированы.

Официальная статистика по Тверской области. Фото: Оперативный штаб

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1835 (+4 человека в сутки)

Кимры 562

Конаковский район 443 (+1)

Ржев 426 (+2)

Калининский район 289

Торжок 250 (+1)

Лихославльский район 243

Вышневолоцкий городской округ 182 (+3)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.