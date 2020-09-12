Четыре человека заразились коронавирусом в Твери 12 сентября

Коронавирус всё ещё остаётся в Тверской области.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным регионального оперштаба, на 12 сентября 2020 года в Тверской области подтверждены 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них 4 заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5680 человек.
4344 (+16 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 217 (+1) человек умерли.
1119 (+7) пациентов на данный момент изолированы.
Официальная статистика по Тверской области. Фото: Оперативный штаб
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1835 (+4 человека в сутки)
Кимры 562
Конаковский район 443 (+1)
Ржев 426 (+2)
Калининский район 289
Торжок 250 (+1)
Лихославльский район 243
Вышневолоцкий городской округ 182 (+3)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.