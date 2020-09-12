Началось голосование за народного участкового в Тверской области

Стартовал конкурс "Народный участковый".

Региональным этапом стартовал традиционный Всероссийский конкурс «Народный участковый — 2020».

На сайте УМВД по Тверской области началось голосование за претендентов.

Первый этап голосования продлится до 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября.

Победитель публичного голосование будет представлять Тверскую область на финальном Всероссийском этапе конкурса.

Финал пройдёт с 1 по 10 ноября текущего года в форме онлайн-голосования на нашем сайте, так как «Комсомольская правда» - информационный партнер акции.